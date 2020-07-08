Мигаш о своем присутствии на параде Победы в Минске: я по-другому не мог

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Из-за этого поступка к дипломату возникли вопросы у Министерства иностранных дел Словакии. Однако Йозеф Мигаш отметил, что если бы сейчас ситуация повторилась, то он опять пошел бы на парад:Также дипломат рассказал, что его отец воевал в партизанском отряде, а дилеммы, присутствовать на параде или нет, по сути, не было.резюмировал посол.