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  2. Мигаш о своем присутствии на параде Победы в Минске: я по-другому не мог

Мигаш о своем присутствии на параде Победы в Минске: я по-другому не мог

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, которому Александр Лукашенко на этой неделе вручил орден Франциска Скорины, в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ рассказал, почему пришел на парад Победы в Минске.

Фото: БЕЛТА

Из-за этого поступка к дипломату возникли вопросы у Министерства иностранных дел Словакии. Однако Йозеф Мигаш отметил, что если бы сейчас ситуация повторилась, то он опять пошел бы на парад:

– От исторической Победы прошло 75 лет. И мы видим, что во многих странах, в том числе в Европе, все громче слышны голоса людей, которые говорят, что, во-первых, это не только Красная армия нас освободила, были и другие, а во-вторых, что произошло не только освобождение, но и порабощение Советским Союзом. Такие разговоры ни в какие ворота не лезут. Славяне, по планам нацистов, должны были быть истреблены или превращены в рабов. И о чем сейчас рассуждать, если все очевидно: в случае победы нацизма у нас не было бы будущего. Мы победили врага, который собирался нас уничтожить. И что, это случайность, что-то незначительное? Нет, конечно. Это заслуживает того, чтобы не быть забытым до конца жизни. И с реабилитацией нацизма я никогда не соглашусь.

Также дипломат рассказал, что его отец воевал в партизанском отряде, а дилеммы, присутствовать на параде или нет, по сути, не было. «Я совершенно не сомневался в том, идти или нет. Думаю, что на параде Победы в Минске должны были присутствовать все послы стран Евросоюза. Но это их решение. А я по-другому не мог» резюмировал посол.
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