Задержанные в Минске сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Здание Министерства иностранных дел. Фото: архив БЕЛТА
"Вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте. На самом деле все предельно просто: задержанные сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации, то есть нарушили закон", – отметил пресс-секретарь.
Задержанные находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. "Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси. Мы поддерживаем конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами. Сразу скажу, что какой-то предвзятости или дифференциации по стране происхождения СМИ или по другим критериям здесь нет и быть не может. Ко всем отношение спокойное и одинаковое", – подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства нашей страны.
Он отметил, что в настоящий момент в стране аккредитовано более 300 иностранных журналистов самых разных стран и спектров, и все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу. "На этом фоне кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется. В этой связи подчеркну, что Беларусь \не проходной двор, а государство, где работают законы", –резюмировал Анатолий Глаз.
Опубликовано:
1006
МИД: задержанные сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter