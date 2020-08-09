МИД: задержанные сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации

Здание Министерства иностранных дел. Фото: архив

БЕЛТА

, – отметил пресс-секретарь.Задержанные находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством., – подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства нашей страны.Он отметил, что в настоящий момент в стране аккредитовано более 300 иностранных журналистов самых разных стран и спектров, и все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу., –резюмировал Анатолий Глаз.