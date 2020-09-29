МИД выступил с заявлением касательно отдельных элементов программы визита Макрона в Литву

– заявилОн напомнил, что внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Под ними подразумеваются государственный интерес и конкретные интересы людей, а также интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее.– отметил Анатолий Глаз.По словам пресс-секретаря МИД, на этом фоне сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей.– задается вопросом Анатолий Глаз. –министр иностранных дел Литвы.Прим.ред.Пресс-секретарь МИД обратил внимание на тот факт, что за прошлый год Литву посетило порядка 600 тысяч белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро. Также он добавил:– подытожил Анатолий Глаз.