МИД выступил с заявлением касательно отдельных элементов программы визита Макрона в Литву

В ведомстве уточнили, что в дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Это гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу, сообщили в пресс-службе министерства.
– Повестка дня визита Президента Франции Эммануэля Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла, – заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Он напомнил, что внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Под ними подразумеваются государственный интерес и конкретные интересы людей, а также интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее.
–Такая открытая и ясная позиция понятна и для наших партнеров. Глубокий, критически мыслящий исследователь нашей независимой внешней политики подтвердит, что она также основана на ценностях, связанных с принципами международного права, – отметил Анатолий Глаз.
По словам пресс-секретаря МИД, на этом фоне сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей.
– И кто от этого выиграет? – задается вопросом Анатолий Глаз. – Может быть, лично Линкявичус (министр иностранных дел Литвы. – Прим.ред.), которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной.
Пресс-секретарь МИД обратил внимание на тот факт, что за прошлый год Литву посетило порядка 600 тысяч белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро. Также он добавил: «Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО «Литовские железные дороги»… Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры».
– Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги, – подытожил Анатолий Глаз.
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МИД выступил с заявлением касательно отдельных элементов программы визита Макрона в Литву
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