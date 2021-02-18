МИД: выпады со стороны западных диппредставительств – это попытка вмешательства во внутренние дела

В Министерстве иностранных дел прокомментировали совместное заявление представительства ЕС от имени стран –членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении ряда проводимых в Беларуси следственных действий. Заявление пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза на этот счет опубликовано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
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«С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств – это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела», – говорится в заявлении.
«Фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран – авторов заявления. Более того, мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики».
«Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами. Ровно такое же лицемерие наблюдаем и с «благотворительными» санкциями, которые почему-то должны помочь простым белорусам. Однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное».
В тексте заявления уточняется: «согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах – членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН. Более того, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства извне, что нашло отражение в пункте 1 статьи 2 Устава ООН».
«Беларусь – это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них».
«Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить «координировать меры в отношении ситуации с правами человека» в своих государствах. Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до представительства ЕС в Беларуси», – подытожил пресс-секретарь МИД.
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