Об этом решении сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с решением ЕС о введении санкций против Беларуси, передали в пресс-службе МИД.
– В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список, – отметили в МИД.
Публиковать его ведомство не будет.
Сообщается, что единый список невъездных лиц действует и в рамках интеграционных объединений, в которые входит наша страна.
– Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений, – добавили в МИД.
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МИД введет ответные санкции против ЕС
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