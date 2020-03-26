МИД: содействие в возвращении домой оказано 4600 белорусам

Фото:

БЕЛТА

с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами;

всеобщий карантин в Литве и Польше продлен до 13 апреля включительно. Кроме этого, Литва продлила до указанной даты возможности организованного транзита через свою территорию;

в Таиланде с 26 марта сроком на один месяц введен режим чрезвычайного положения;

до 12 апреля 2020 года включительно продлен режим чрезвычайного положения в Испании.

Вчера вечером был организован очередной чартерный рейс «Белавиа» из аэропорта Внуково, на котором в Минск прилетели 56 наших граждан. В тот же день во взаимодействии с российской стороной силами нашего посольства успешно реализован наземный транзит семи белорусских туристов между аэропортами Москвы. Граждане уже благополучно вернулись в Минск.Успешно прибыла на родину и группа граждан Беларуси, эвакуированная вчера из Индии (Гоа и Дели).Завтра по согласованию с польской стороной будет организовано возвращение в Беларусь более 50 граждан.В контакте с российскими коллегами продолжается работа по возвращению белорусов из Перу и Филиппин.Дополнительно внешнеполитическое ведомство нашей страны обращает внимание на то, что:Также следует обращать внимание на информацию о регулировании странами СНГ и Грузией вопросов въезда/выезда грузовых транспортных средств в условиях борьбы с распространением COVID-19. Необходимо учитывать, что данные о принимаемых странами мерах не статичны, поэтому МИД просит следить за обновлениями., — отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.