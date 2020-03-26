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  2. МИД: содействие в возвращении домой оказано 4600 белорусам

МИД: содействие в возвращении домой оказано 4600 белорусам

Разного рода содействие в возвращении в Беларусь оказано 4600 белорусам, которые в связи с ограничительными мерами ввиду распространения COVID-19 испытывали сложности с возвращением на родину. Помимо МИД активное участие в данной работе принимают Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, МВД и Госпогранкомитет, сообщается в Facebook-аккаунте внешнеполитического ведомства нашей страны. 

Фото: БЕЛТА

Вчера вечером был организован очередной чартерный рейс «Белавиа» из аэропорта Внуково, на котором в Минск прилетели 56 наших граждан. В тот же день во взаимодействии с российской стороной силами нашего посольства успешно реализован наземный транзит семи белорусских туристов между аэропортами Москвы. Граждане уже благополучно вернулись в Минск.

Успешно прибыла на родину и группа граждан Беларуси, эвакуированная вчера из Индии (Гоа и Дели).

Завтра по согласованию с польской стороной будет организовано возвращение в Беларусь более 50 граждан.

В контакте с российскими коллегами продолжается работа по возвращению белорусов из Перу и Филиппин.

Дополнительно внешнеполитическое ведомство нашей страны обращает внимание на то, что: 

  •  с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами;

  • всеобщий карантин в Литве и Польше продлен до 13 апреля включительно. Кроме этого, Литва продлила до указанной даты возможности организованного транзита через свою территорию;

  • в Таиланде с 26 марта сроком на один месяц введен режим чрезвычайного положения;

  • до 12 апреля 2020 года включительно продлен режим чрезвычайного положения в Испании.

Также следует обращать внимание на информацию о регулировании странами СНГ и Грузией вопросов въезда/выезда грузовых транспортных средств в условиях борьбы с распространением COVID-19. Необходимо учитывать, что данные о принимаемых странами мерах не статичны, поэтому МИД просит следить за обновлениями.

«Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел», — отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.
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