МИД: системные попытки Варшавы беспочвенно повышать градус напряженности на границе настораживают

«Совершенно очевидно, что этот набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь. Цель - отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы».

говорится в тексте заявления.В МИД обратили внимание, что польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны.указали в министерстве.– отметили в ведомстве и подчеркнули, что не приемлют использование нашей страны «в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков».– дополнили в МИД.– напомнили в министерстве.В МИД призвали польскую сторону