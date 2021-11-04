МИД: системные попытки Варшавы беспочвенно повышать градус напряженности на границе настораживают

«Очередное заявление для СМИ о некоем «заходе» 2 ноября с территории Беларуси неустановленных «вооруженных лиц в форме» снова является голословным. Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь», – говорится в тексте заявления.
В МИД обратили внимание, что польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны.
«Вместо успешно функционирующих много лет двусторонних механизмов для эффективного прояснения и разрешения любых подобных инцидентов официальная Варшава целенаправленно использует исключительно мегафонную дипломатию, догматические заявления для СМИ и бессмысленные популистские шарахания по примеру направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев. Такими инструментами не решался и никогда не разрешится ни один международный вопрос», – указали в министерстве.
«Совершенно очевидно, что этот набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь. Цель - отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы».«Мы понимаем, что польской стороне необходимо повысить градус напряженности для получения дополнительного финансирования при строительстве «Варшавского железного занавеса». Неслучайно эта инсценировка совпала по времени со вступлением в силу Закона о строительстве стены на белорусско-польской границе», – отметили в ведомстве и подчеркнули, что не приемлют использование нашей страны «в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков».
«Еще более настораживающим является тот факт, что провокации в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям. Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе, в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада. Это безответственно. На кону безопасность всего региона», – дополнили в МИД.
«В этой связи еще раз заявляем, что Беларусь никоим образом не ставит под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы. Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты», – напомнили в министерстве.
В МИД призвали польскую сторону «смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость».