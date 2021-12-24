SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. МИД России: тема возможного размещения ядерного оружия в Беларуси возникла из-за агрессивных действий НАТО

МИД России: тема возможного размещения ядерного оружия в Беларуси возникла из-за агрессивных действий НАТО

Тема возможного размещения российского ядерного оружия в Беларуси возникла из-за агрессивных действий НАТО. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет БЕЛТА.

Фото: РИА Новости

– Мы должны понимать, из-за чего эта тема возникла, – сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении российских ядерных вооружений в Беларуси. – Она возникла из-за продолжения враждебных действий стран НАТО. На что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия – враждебные, недружественные, агрессивные – последует адекватный ответ, в том числе военно-технический.

– Поэтому не надо придумывать, что это какие-то особые планы или тайные планы. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на Земле, понимание стратегии и практики стран и политических систем, с которыми нам приходится сейчас иметь дело, и непосредственно отдельных их представителей, – подчеркнула официальный представитель МИД России.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы