МИД: риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем

Европейский союз настолько идеален, что его лидерам, наверное, больше и обсуждать нечего, кроме как вопросы вмешательства в дела других суверенных государств. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя итоги саммита стран – членов ЕС в Брюсселе, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«Европейский союз настолько идеален, что его лидерам, наверное, больше и обсуждать нечего, кроме как вопросы вмешательства в дела других суверенных государств. Такое ощущение, что без Беларуси и России саммит мог бы не состояться», – отметили в МИД.
В министерстве добавили, что «прозвучавшие очередные санкционные угрозы совершенно не удивили. К сожалению, риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем».
«Угрозы, разумеется, не способствуют решению никаких проблем, а лишь усугубляют ситуацию. На любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. И есть ощущение, что отдельные страны ЕС этот ответ могут уже не выдержать. Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения, и ответственный подход возобладает», – подчеркнули в МИД.
В ведомстве обратили внимание на то, что «по части беженцев в заявлении снова происходит преднамеренное формирование альтернативной реальности». В МИД пояснили: «Взять хотя бы некое требование допустить международные организации. В тысячный раз напоминаем, что с белорусской стороны компетентные международные организации работают с первого дня кризиса и до сих пор, даже делегация Евросоюза там была. И в ЕС это прекрасно знают. Тем не менее продолжают петь старую мантру. Зачем? Чтобы сформировать ощущение некой закрытой зоны с белорусской стороны, дальше демонизировать нашу страну. Это очень примитивные приемы».
В министерстве напомнили еврочиновникам, что «колониальная эпоха закончилась и они вправе требовать что-либо только от своих стран-членов». «Поэтому им не мешало бы потрудиться потребовать от Польши, Литвы или Латвии прекратить жестокие расправы над мигрантами и обеспечить доступ международных организаций, общественности и СМИ на границу. Равно как и строгого соблюдения своих же – европейских – законов и стандартов», – полагают в ведомстве.
В МИД повторили свой призыв к ЕС перестать генерировать напряженность и начать решать совместные проблемы в нашем регионе общими усилиями путем взаимоуважительного диалога.