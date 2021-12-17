МИД: риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем

отметили в МИД.В министерстве добавили, что– подчеркнули в МИД.В ведомстве обратили внимание на то, что «по части беженцев в заявлении снова происходит преднамеренное формирование альтернативной реальности». В МИД пояснили:В министерстве напомнили еврочиновникам, что «колониальная эпоха закончилась и они вправе требовать что-либо только от своих стран-членов».– полагают в ведомстве.В МИД повторили свой призыв к ЕС перестать генерировать напряженность и начать решать совместные проблемы в нашем регионе общими усилиями путем взаимоуважительного диалога.