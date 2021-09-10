МИД РФ заявил о неопровержимых доказательствах вмешательства цифровых гигантов США в выборы в Госдуму

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о наличии неопровержимых доказательств вмешательства американских цифровых гигантов в предстоящие выборы в Госдуму. Такая информация опубликована на сайте МИД РФ.
10 сентября в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол США в Москве Джон Салливан для разговора с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
– Было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны, – уточнили в МИД РФ.
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