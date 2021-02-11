Неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева – Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в Вашингтоне «увлеченно и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.
Позицию России политик выразил следующим образом: «Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование».
Рябков обратил внимание: необходимо подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, «что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Он также пояснил, что сделать это нужно как в двустороннем порядке, так и в более широком формате ядерной пятерки.
Напомним, в 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали документ о недопустимости ядерной войны. Кроме этого, в нем указывалось, что стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
529
МИД РФ заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter