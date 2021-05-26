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МИД РФ: расследование ситуации с самолетом Ryanair подменено политическими заявлениями Запада

Необходимое по всем международным правилам расследование ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair оказалось подменено политическими заявлениями со стороны Запада. На это обратила внимание сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.


Мария Захарова констатировала, что любой авиационный инцидент подлежит специальному расследованию. «Авиационные происшествия происходят практически ежедневно: резонансные, очень резонансные, нерезонансные, о которых вообще СМИ не информируются и которые требуют соответствующих расследований, – сказала она и добавила: – Почему данный случай должен стать исключением? Есть ли какие-то основания, чтобы данное происшествие рассматривали не с точки зрения расследования в контексте авиационной безопасности и безопасности полетов, а исключительно с политических точек зрения? Кто решил подменить ход расследования, основанного на существующих законах и правилах, исключительно политическими заявлениями, тем страшным многоголосием, которые мы сейчас слышим?»

Представитель МИД РФ также охарактеризовала как вопиющую ситуацию с заявлением самой авиакомпании Ryanair. «Ведь оно сначала было сделано в одном, так сказать, ракурсе, а потом, в общем, сложно отделаться от мысли, что именно под давлением политических заявлений глав государств и объединений ЕС и НАТО, оно было изменено», – отметила она.

Мария Захарова обратила внимание «на то, что тоже, как по команде, не обратили внимания СМИ тех стран, лидеры которых делали эти заявления». «Ведь Минск заявил не просто о готовности провести подобное расследование, а о полной открытости и желании принять международных экспертов в Беларуси. Что же может быть более логичным и законным, чем начало подобного расследования именно с тех действий, которые предложил Минск?»

«Поэтому еще раз подчеркну: мы поддерживаем расследование – обстоятельное, основанное на фактах, требующее столько времени, сколько необходимо, проводимое экспертами», – заявила официальный представитель МИД России. Она указала, что расследование должно проводиться с учетом имеющихся фактов, которые уже были предоставлены.

Фото: ТАСС
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