МИД РФ: против России и Беларуси развязана масштабная информационная война

Против России и Беларуси развязана масштабная информационная война с целью внесения раздора между ближайшими союзниками. Таким мнением заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко поделился в интервью изданию «Известия».
Он заявил, что «Россия всегда воспринимала белорусский народ как братский и искренне заинтересована в его благополучии и процветании».
«Солидарны со всеми гражданами Беларуси, кто выступает за стабильное, поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога», – добавил Руденко.
Замглавы МИД РФ считает, что «против обеих наших стран развязана масштабная информационная война, в том числе с целью внесения раздора между ближайшими союзниками и друзьями». Однако Руденко уверен: «мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх».
«Исходим из того, что судьбу Беларуси должны решать только сами белорусские граждане», – подчеркнул он.
Говоря о диалоге с белорусской оппозицией, Руденко выразил следующее мнение: «Что же касается диалога с самопровозглашенными «лидерами белорусской оппозиции», комфортно обосновавшимися в европейских столицах и получающими там чуть ли не зарплату за свою деятельность, то назвать их подлинными выразителями воли всего белорусского народа и радетелями за его права весьма проблематично».
Отвечая на вопрос об итогах президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, замглавы МИД РФ сказал: «В своих оценках Россия опиралась на мнение международных мониторинговых миссий, которые в отличие от БДИПЧ ОБСЕ согласились участвовать в наблюдении за голосованием. Так, в составе только одной миссии СНГ в наблюдении участвовали более 180 человек, и их вердикт был весьма показателен: выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством страны».
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МИД РФ: против России и Беларуси развязана масштабная информационная война
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Фото: Виталий ГИЛЬ