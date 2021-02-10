МИД РФ: против России и Беларуси развязана масштабная информационная война

Он заявил, что– добавил Руденко.Замглавы МИД РФ считает, чтоОднако Руденко уверен:– подчеркнул он.Говоря о диалоге с белорусской оппозицией, Руденко выразил следующее мнение:Отвечая на вопрос об итогах президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, замглавы МИД РФ сказал: