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  2. МИД: резолюцию Совета ООН по правам человека рассматриваем как травлю Беларуси со стороны ЕС

МИД: резолюцию Совета ООН по правам человека рассматриваем как травлю Беларуси со стороны ЕС

Принятую сегодня в Совете ООН по правам человека (СПЧ) резолюцию рассматриваем в качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС. Об этом сказано в комментарии пресс-службы МИД в связи с принятием резолюции Совета ООН по правам человека "Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них", сообщает БЕЛТА.


"С сожалением констатируем, что многолетние усилия Беларуси, ее союзников и единомышленников по наполнению деятельности Совета ООН по правам человека реальным, понятным каждому человеку смыслом перечеркнуты принятием беспрецедентной страновой резолюции. В угоду геополитическим и идеологическим интересам одного игрока – Европейского союза – под сомнение поставлены не только высокие цели СПЧ, но и сами принципы Устава ООН, на которых все еще держатся международные отношения", – отметили в пресс-службе.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что дебаты по Беларуси были проведены в срочном порядке. Объяснить эту суету можно лишь тем, что большинство аргументов из проекта резолюции уже были опровергнуты. "Эти обвинения и упреки мы выслушали ранее с трибун Европарламента, Европейского совета  – массовые изнасилования, пытки и миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая не приехала, но осуждает. Эмоции и фейковые новости, на борьбу с которыми в Европе потратили столько сил и средств, делегация ЕС в спешке кладет в основу очередной резолюции", – сказали в МИД.

В министерстве добавили, что стали свидетелями срежиссированного и проведенного ЕС при участии статистов политического действа. "Сегодняшний "театр абсурда" на площадке ООН – очередное свидетельство, что СПЧ превратился в инструмент реализации меркантильных интересов европейской дипломатии". Поэтому принятую в Совете ООН по правам человека резолюцию мы рассматриваем в качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС – теперь уже с использованием авторитета универсальной международной организации, при молчаливом согласии части мирового сообщества. Огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата. Подобная практика находится за гранью разумного даже по современным – к сожалению, не слишком высоким – стандартам соблюдения международного права. В отсутствие универсально признанных критериев и механизмов оценки выборов любое государство теперь может стать мишенью геополитических флибустьеров под прикрытием принимаемых в срочном порядке резолюций СПЧ", – говорится в комментарии.

В Уставе ООН прямо закреплено, что организация не имеет "права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства". Как страна-основательница ООН, в год 75-летия подписания Устава, призываем всех заинтересованных и причастных внимательно перечитать сегодняшнюю резолюцию на предмет соответствия этому основополагающему документу. Хотя за резолюцию проголосовало меньшинство членов СПЧ, и этот факт говорит сам за себя, добавили в МИД. "Уверены, что белорусский народ в рамках мирного диалога, без вмешательства извне придет к общему видению своего будущего, а наша страна при поддержке союзников и единомышленников достойно преодолеет несправедливые внешние нападки", – подчеркнули в ведомстве.

Фото: БЕЛТА
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