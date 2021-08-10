МИД решительно осудил новые санкции Запада в отношении Беларуси

«Тем самым указанные страны в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси. Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа», – полагают в МИД.
В ведомстве отметили: «Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси. В ход идет весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства».
В МИД подчеркнули, что новые санкции идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, а также обязательствами стран – инициаторов ограничительных мер в рамках ОБСЕ.
В министерстве напомнили, что «именно США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, взяв на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету».
В ведомстве сообщили, что белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры.В МИД подчеркнули, что «на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения».