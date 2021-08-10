МИД решительно осудил новые санкции Запада в отношении Беларуси

В ведомстве сообщили, что белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры.

– полагают в МИД.В ведомстве отметили:В МИД подчеркнули, что новые санкции идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, а также обязательствами стран – инициаторов ограничительных мер в рамках ОБСЕ.В министерстве напомнили, чтоВ МИД подчеркнули, что