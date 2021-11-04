МИД распространил видеоролик, приуроченный к 75-летию ЮНЕСКО

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говорится в сообщении.В разных уголках мира 4 ноября национальные комиссии по делам ЮНЕСКО будут делиться тематическими роликами о наиболее ярких примерах вклада ЮНЕСКО в решение национальных задач в сфере культуры, науки и образования. Инициатива приурочена к дате вступления в силу устава организации (4 ноября 1946 года).Беларусь также не осталась в стороне.приглашают в МИД.В ведомстве поздравили всех, кто работает над продвижением белорусского колорита на платформах ЮНЕСКО, прославляет культуру Беларуси, ее уникальную красоту и неповторимые традиционные обряды.