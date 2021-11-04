МИД распространил видеоролик, приуроченный к 75-летию ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел распространило видео о роли ЮНЕСКО в жизни Беларуси, приуроченное к 75-летию организации. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
"По случаю 75-летия ЮНЕСКО Секретариат организации запускает информационную кампанию «Какая разница?». Основная цель – наглядно продемонстрировать роль ЮНЕСКО в жизни государств – членов организации", – говорится в сообщении.
В разных уголках мира 4 ноября национальные комиссии по делам ЮНЕСКО будут делиться тематическими роликами о наиболее ярких примерах вклада ЮНЕСКО в решение национальных задач в сфере культуры, науки и образования. Инициатива приурочена к дате вступления в силу устава организации (4 ноября 1946 года).
Беларусь также не осталась в стороне.
"В своем видео мы открываем завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО, рассказываем про объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционные обряды, ставшие частью Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ассоциированные школы. Окунитесь вместе с нами в эту атмосферу красоты и вдохновения и станьте частью празднования 75-летнего юбилея ЮНЕСКО", – приглашают в МИД.
В ведомстве поздравили всех, кто работает над продвижением белорусского колорита на платформах ЮНЕСКО, прославляет культуру Беларуси, ее уникальную красоту и неповторимые традиционные обряды.