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МИД распространил видеоролик, приуроченный к 75-летию ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел распространило видео о роли ЮНЕСКО в жизни Беларуси, приуроченное к 75-летию организации. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.


"По случаю 75-летия ЮНЕСКО Секретариат организации запускает информационную кампанию «Какая разница?». Основная цель – наглядно продемонстрировать роль ЮНЕСКО в жизни государств – членов организации", – говорится в сообщении.

В разных уголках мира 4 ноября национальные комиссии по делам ЮНЕСКО будут делиться тематическими роликами о наиболее ярких примерах вклада ЮНЕСКО в решение национальных задач в сфере культуры, науки и образования. Инициатива приурочена к дате вступления в силу устава организации (4 ноября 1946 года).

Беларусь также не осталась в стороне.

"В своем видео мы открываем завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО, рассказываем про объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционные обряды, ставшие частью Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ассоциированные школы. Окунитесь вместе с нами в эту атмосферу красоты и вдохновения и станьте частью празднования 75-летнего юбилея ЮНЕСКО", – приглашают в МИД.

В ведомстве поздравили всех, кто работает над продвижением белорусского колорита на платформах ЮНЕСКО, прославляет культуру Беларуси, ее уникальную красоту и неповторимые традиционные обряды.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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