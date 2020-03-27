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  2. МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов

МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов

Из-за устанавливаемых подавляющим большинством государств мира новых ограничительных мер (закрытия границ, запрета авиационного сообщения и других) остается все меньше возможностей для содействия белорусам в оперативном возвращении на родину. Такое заявление Министерство иностранных дел опубликовало на своей официальной странице в Facebook, пишет БЕЛТА.

По сведениям МИД, несмотря на всю сложность обстановки, государственным органам в тесном взаимодействии удалось помочь уже порядка 4800 белорусам. "26 марта "Белавиа" осуществлен чартерный рейс по маршруту Баку — Минск, которым домой вернулись 20 граждан Беларуси. Запланирован также следующий рейс по данному маршруту", — отметили в министерстве. В этот же день удачно прошел очередной наземный транзит белорусских туристов между аэропортами Москвы для их последующего возвращения в Беларусь. Таким образом, еще 35 белорусских туристов успешно вылетели в Минск. "Сегодня ожидается также продолжение планового прибытия наших граждан из Египта", — добавили в ведомстве.

Из-за закрытия ОАЭ своего воздушного пространства прорабатывается организация специального чартерного рейса на конец марта для возвращения около 150 белорусов. В контакте с российскими коллегами прорабатывается вопрос возвращения пяти белорусов из Маврикия. "Российской стороной внесены изменения в ранее принятые решения, которые урегулировали проблему разделения лиц разного гражданства, являющихся членами одной семьи. Таким образом, супруги из Беларуси и России, которых ограничения застали в разных странах, смогут воссоединиться", — обратили внимание в МИД.

"В связи с обострением ситуации сохраняются сложности и наблюдается рост количества обращений за содействием в возвращении из таких стран как Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка и некоторых других. Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии со сделанными заявлениями с конца дня 27 марта полностью закрывается государственная граница Украины, в том числе для граждан самой страны", — сообщили в министерстве.

В МИД просят граждан отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.

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