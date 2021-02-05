МИД: продление ДСНВ – это весомый вклад в укрепление существующей архитектуры международной безопасности

Министерство иностранных дел выступило с заявлением в связи с продлением Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что белорусская сторона приветствует вступление в силу соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении ДСНВ на 5 лет.
«Считаем это весомым вкладом в укрепление существующей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Продление ДСНВ, вне всякого сомнения, отвечает интересам всего мирового сообщества», – уверены в ведомстве.
Белорусский МИД рассчитывает, что данная договоренность «заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера».
Также в ведомстве выразили надежду, что решение по сохранению ДСНВ поспособствует «формированию благоприятных условий для укрепления и восстановления жизнеспособности многосторонних механизмов в области контроля вооружениями на евроатлантическом пространстве».
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