МИД: продление ДСНВ – это весомый вклад в укрепление существующей архитектуры международной безопасности

В МИД подчеркнули, что белорусская сторона приветствует вступление в силу соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении ДСНВ на 5 лет.уверены в ведомстве.Белорусский МИД рассчитывает, что данная договоренностьТакже в ведомстве выразили надежду, что решение по сохранению ДСНВ поспособствует