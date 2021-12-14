МИД: проблемы беженцев, их гибель на границе особо не беспокоят европейскую дипломатию

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос о заявлении высокого представителя ЕС о якобы победе европейской дипломатии в миграционном кризисе, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
– Очень жаль европейскую дипломатию, если они мыслят такими категориями. Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия. Философ Нассим Талеб называет таких деятелей интервенционистами. Прискорбно, что судьбы людей для них – лишь очередное воображаемое поле боя. Проблемы беженцев, их гибель на границе, разделенные семьи, трудности бизнеса в зоне ЧП и транспортный коллапс особо не беспокоят такую европейскую дипломатию. Никаких слов о высоких ценностях и правах человека. Зато речи про победу, – отметил Анатолий Глаз.
В МИД считают, что, по существу, Жозеп Боррель занимается очковтирательством.
– Он снова умалчивает о главном: за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе. И идут они разными маршрутами. Весь мир хорошо помнит кадры 2015–2016 гг., когда беженцы месяцами ютились под открытым небом в европейских столицах. Не говоря уже про продолжающиеся человеческие жертвы в регионе Средиземноморья, Ла-Манша и польских лесах. И это не в Беларуси, а в паре километров от кабинета господина Боррелля беженцы зашивали себе рты в попытке привлечь внимание к своим проблемам. Он также ни словом не обмолвился, что в текущей ситуации именно Беларусь проявила добрую волю и гуманизм, содействует репатриации, разместила и накормила за свой счет порядка двух тысяч человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом, – подчеркнул официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
В пресс-службе МИД отметили, что бравая европейская дипломатия при этом сделала все, чтобы усугубить проблему. А затем в своем стиле прислала делегацию, которая всего наобещала, но ничего не сделала:
– Так и "победили". Так что без этой самой доброй воли Минска еврочиновник вряд ли смог бы так рапортовать о своем единственном "достижении" за год. Мы по-прежнему ожидаем, что Европейский союз вместо злорадства проявит ответственность, пройдет свою часть пути, будет выполнять взятые на себя договоренности в интересах решения проблем людей, что позволит части мигрантов воссоединиться в преддверии новогодних праздников со своими семьями, находящимися в странах ЕС.