МИД: проблемы беженцев, их гибель на границе особо не беспокоят европейскую дипломатию

– отметил Анатолий Глаз.В МИД считают, что, по существу, Жозеп Боррель занимается очковтирательством., – подчеркнул официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.В пресс-службе МИД отметили, что бравая европейская дипломатия при этом сделала все, чтобы усугубить проблему. А затем в своем стиле прислала делегацию, которая всего наобещала, но ничего не сделала: