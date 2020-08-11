МИД: призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу ситуации в Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением, в котором призвало зарубежных партнеров попытаться объективно разобраться в ситуации, сложившейся в нашей стране.



"С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим. Спасибо за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь. Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня – особенно! говорится в заявлении МИД. – В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде. В частности, было заявлено о смерти человека даже без минимальной проверки информации. И даже после того как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения".

Во внешнеполитическом ведомстве при этом отметили, что когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии и делая виноватыми власти.

"Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?" – добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что еще до выборной кампании МИД обратился за содействием партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства: "Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?"

В ведомстве признали, что пригласили БДИПЧ ОБСЕ позднее обычного, но тому есть ряд весомых причин, о чем заранее сообщалось. "Мы всегда, при всех критичных заключениях, принимали миссии по наблюдению за выборами. Почему же с такой готовностью вы не приехали в этот раз? Ведь была возможность сделать это, хоть и в усеченном формате, как и в других странах в период пандемии", –обратили внимание в МИД.

Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа.







Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций. Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране.

Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность!" –заключили в МИД.