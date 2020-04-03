МИД: помощь в возвращении на родину оказана уже более чем 5900 белорусам

Вчера, 2 апреля, белорусы различными маршрутами, в том числе в индивидуальном порядке, продолжили возвращаться в Беларусь из Австрии, Вьетнама, Германии, Индонезии, Кыргызстана, Литвы, Люксембурга, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Шри-Ланки, Японии.Постепенно удается продвигаться в решении отдельных наиболее острых вопросов доставки белорусов из дальних стран.Так, более 20 граждан Беларуси сегодня вылетели на родину из Индонезии через Амстердам. В ближайшие дни данным маршрутом планируется направить еще несколько групп наших соотечественников. В МИД рассчитывают, что таким образом большинство пребывающих в Индонезии и обратившихся за содействием граждан Беларуси вернется домой.Второго апреля в тесном взаимодействии с российской стороной удалось обеспечить вылет 10 белорусов спецрейсом авиакомпании "Азур Эйр" из Перу. В соответствии с действующим алгоритмом по прибытии в Москву белорусские туристы будут доставлены на Белорусский вокзал транспортом посольства Беларуси.Шестеро наших граждан доставлены силами посольства Беларуси в Словакии в Прагу для вылета на родину.Идет работа всех заинтересованных госорганов по практической отработке путей возможного решения наиболее острых проблем, связанных с эвакуацией белорусских граждан из Индии (в том числе из штата Гоа), Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда. Нужно дополнительное время, первые конкретные результаты ожидаются в течение нескольких ближайших дней.МИД обращает внимание на то, что в связи с решением литовской стороны с 6 апреля приостанавливаются полеты ОАО "Белавиа" в Вильнюс.При этом национальный авиаперевозчик на сегодня не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные рейсы, в том числе в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения через Минск в страны своего гражданства.Внешнеполитическое ведомство призывает отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.