МИД: помощь в возвращении на родину оказана уже более чем 5800 белорусам

Вчера, 1 апреля, граждане Беларуси продолжали возвращаться домой различными маршрутами, как в организованном, так и в индивидуальном порядке, из Польши, Бельгии, Вьетнама, Германии, Индии, Индонезии, Литвы, Танзании, Туниса, Турции, Финляндии, Японии, с Сейшельских островов.114 белорусов вернулись чартерным рейсом ОАО «Белавиа» из Объединенных Арабских Эмиратов.Сегодня утром во взаимодействии с российской стороной удалось обеспечить вылет семи белорусам из Шри-Ланки. Вместе с тем в этой стране все еще остается значительное число граждан Беларуси.Во взаимодействии с российской стороной посольство Беларуси в России продолжает доставлять автотранспортом белорусов, прибывающих в аэропорты Москвы, на железнодорожный вокзал для дальнейшего транзитного следования домой поездом. Сегодня планируется перевозка очередной группы наших сограждан.Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы с дальними странами, в частности, ситуация в Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Таиланде, Индонезии. На сегодня при активном взаимодействии всех вовлеченных госорганов и иных организаций уже проанализирован и изучен ряд возможных путей решения указанных проблем. В настоящее время идет их предметная проработка, на которую все же потребуется как минимум еще несколько дней.МИД Беларуси обращает внимание на то, что ОАО «Белавиа» продолжает выполнять регулярные рейсы в Армению (Ереван), Великобританию (Лондон), Венгрию (Будапешт), Германию (Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Ганновер), Израиль (Тель-Авив), Испанию (Барселона), Литву (необходимо учитывать анонсированные литовской стороной новые ограничения), Нидерланды (Амстердам), Турцию (Стамбул), Финляндию (Хельсинки), Францию (Париж), Чехию (Прага), Швейцарию (Женева), Швецию (Стокгольм), Эстонию (Таллин).Эти маршруты активно используются и иностранцами для возвращения через Минск в страны гражданства.Дополнительно внешнеполитическое ведомство нашей станы отмечает, что:— с 31 марта продлен режим чрезвычайной ситуации в Венгрии;— с 3 апреля въезд в Литву лиц и принадлежащих им пассажирских авто разрешен только в сухопутных пунктах пропуска Калвария — Будзиско (литовско-польская граница) и Салочяй — Гренцтале (литовско-латвийская граница);— с 4 апреля вводится запрет на перевозку пассажиров и/или их автомобилей судами (паромами) в Литву, за исключением международного паромного сообщения по маршруту Киль — Клайпеда., — говорится в сообщении.