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  2. МИД помог вернуться домой более чем 1700 белорусским гражданам

МИД помог вернуться домой более чем 1700 белорусским гражданам

Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине, подчеркнул спикер белорусского МИД Анатолий Глаз.

— С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие в возвращении домой более чем 1700 гражданам нашей страны. Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, только 18 марта удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более чем 400 белорусских детей и сопровождавших их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории «Друскининкай». 

 На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет о 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах уточнил спикер.

В МИД добавили, что сейчас в ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще несколько тысяч белорусских граждан, в том числе туристов.

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