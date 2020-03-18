МИД помог вернуться домой более чем 1700 белорусским гражданам

Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине, подчеркнул спикер белорусского МИД Анатолий Глаз.

— С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие в возвращении домой более чем 1700 гражданам нашей страны. Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине, — отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, только 18 марта удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более чем 400 белорусских детей и сопровождавших их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории «Друскининкай».

— На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет о 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах, — уточнил спикер.

В МИД добавили, что сейчас в ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще несколько тысяч белорусских граждан, в том числе туристов.