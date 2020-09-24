Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление в связи с реакцией ряда государств на инаугурацию Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В ведомстве подчеркнули, что белорусский народ является источником власти и носителем суверенитета и что мы сделали свой выбор, который не нуждается в «легитимизации» со стороны «самоназванных факультативных «легитиматоров».
– Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества, – отметили в МИД.
Как напомнили в ведомстве, запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН.
– Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан, – добавили в МИД.
Также внешнеполитическое ведомство уточнило, что Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации.
– Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами, – подытожили в МИД.
Опубликовано:
810
МИД ответил на реакцию зарубежных стран по поводу инаугурации Президента Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter