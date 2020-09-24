МИД ответил на реакцию зарубежных стран по поводу инаугурации Президента Беларуси

В ведомстве подчеркнули, что белорусский народ является источником власти и носителем суверенитета и что мы сделали свой выбор, который не нуждается в «легитимизации» со стороны «самоназванных факультативных «легитиматоров».– отметили в МИД.Как напомнили в ведомстве, запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН.– добавили в МИД.Также внешнеполитическое ведомство уточнило, что Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации.– подытожили в МИД.