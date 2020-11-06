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МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство – участника ОБСЕ

Правительство Беларуси в очередной раз осуждает попытки политического и экономического давления на нашу страну как на суверенное государство – участника ОБСЕ. Это сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел, сославшись на выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.


"Такое давление идет вразрез с духом Хельсинкского заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации, – отметил Андрей Дапкюнас. – Делегация Беларуси глубоко сожалеет, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 сентября инициаторы использования в отношении Беларуси так называемого "московского механизма" не услышали – или не захотели услышать – наш призыв пересмотреть свое решение".

"Сегодня делегация Беларуси вынуждена повторить, что Правительство Беларуси категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повода для запуска этого механизма. Подробную информацию о ситуации в стране наша делегация доводила практически на каждом заседании Постоянного совета. Вместе с тем страны-инициаторы, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога в ОБСЕ, запустили наиболее жесткий и конфронтационный вариант применения "московского механизма", который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон", – подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Во внешнеполитическом ведомстве считают: "Московский механизм" на сегодня окончательно устарел и не является инструментом диалога и конструктивного сотрудничества. Его неконсенсусный и, по сути, конфронтационный характер противоречит стратегическим целям организации. Главная проблема "московского механизма" состоит в том, что он был задуман и, возможно, мог бы работать в далекое от нас время, когда будущее представлялось многим счастливым "концом истории": торжество либеральной демократии, конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн. Сегодня мы хорошо понимаем, что живем в совсем другом мире. Отсутствие минимального доверия между государствами, всеобщая подозрительность и открытая враждебность определяют сегодня конфронтационную тональность и невысокое качество нашего диалога".

"Если наша озабоченность вынесенной сегодня на рассмотрение проблемой действительно искренна, если она не конъюнктурна, мы должны признать – как минимум самим себе – бесперспективность разговора в этих условиях в формате "учителя и ученика", – заявил Андрей Дапкюнас. – За рамками хотя бы минимально доверительного взаимодействия официальных властей государств-участников друг с другом любая – даже самая праведная – инвектива становится пустозвучием. В отсутствие доверия те, на чье внимание мы рассчитываем, нас попросту не слышат".

Постпред также обратил внимание на то, что такой конструктивной, доверительной связи с белорусскими официальными властями у государств – инициаторов "московского механизма", к сожалению, сегодня нет. И, судя по выбору методов влияния на позицию белорусской власти, которые в большинстве случаев носят санкционно-наказующий характер, эти государства вряд ли всерьез стремятся к построению такого взаимодействия с властями в Беларуси на равноправной и взаимоуважительной основе.

"Оценивая происходящее сегодня в Беларуси, важно также понимать, что культурно-ментальное поле, в котором страна живет последнее столетие, включает в себя как один из важнейших идеологических столпов максиму о том, что только та власть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться, – заявил Андрей Дапкюнас. – Сегодня власти Беларуси не скрывают и говорят об этом открыто, что ощущают угрозу серьезного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны. В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жесткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности".

Андрей Дапкюнас также отметил: "Мы знаем, что каждое правительство самостоятельно делает выбор инструментария, необходимого для решения этой задачи. Любое национальное правительство может допускать в этой работе ошибки или принимать далекие от идеальных решения. Однако в мире нет ни одного учебника с четко прописанной последовательностью шагов, необходимых для решения в конкретной страновой ситуации главной задачи любой государственной власти – как найти золотую середину между обеспечением в полной мере прав и свобод граждан и поддержанием в обществе необходимого уровня безопасности и порядка. Поиск этой золотой середины – исключительное право и одновременно исключительная ответственность государственных властей каждого суверенного государства".

Был задан риторический вопрос: "Как нам двигаться дальше, чтобы наша дискуссия обрела больший смысл?"

"Только в направлении восстановления взаимоуважительного диалога равноправных субъектов международного права как в рамках этой организации, так и, прежде всего, по линии двусторонних контактов между государствами, которые заинтересованы в том, чтобы быть добрыми соседями и партнерами", – убеждены во внешнеполитическом ведомстве.

В том, что касается представленного доклада, Правительство Беларуси считает: его содержание, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвержденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси.

"По этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями, – заявил дипломат. – И наконец, мы призываем провести ревизию использования "московского механизма" как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению".

Фото: архив БЕЛТА
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