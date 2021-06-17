МИД опубликовал заявление Постоянных представителей ряда государств – участников ОБСЕ по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны

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22 июня 2021 года исполняется 80 лет с того дня, когда гитлеровский Третий рейх вероломно напал на СССР – началась Великая Отечественная война. Она стала одной из самых мрачных, но и героических страниц мировой истории.Злодеяния нацистов, включая Холокост, нанесли тяжелейшие раны всем народам Советского Союза и миллионам людей во всем мире. Крупнейшая гуманитарная катастрофа – результат агрессивных устремлений тех, кто был убежден в своем расовом превосходстве, исключительности и праве единолично вершить судьбы других стран и народов. Но мы победили в той войне с абсолютным злом. Красная армия сумела затормозить, а затем и остановить гитлеровскую машину смерти. Свой вклад в победу внесли все народы Советского Союза. Они приняли на себя главный удар нацизма, встретили его самоотверженным сопротивлением, а пройдя через тяжелейшие испытания, определили исход той войны и принесли освобождение другим народам, сокрушив врага и заплатив за это самую высокую цену.Именно с вступлением Советского Союза во Вторую мировую войну характер боевых действий приобрел глобальный и необратимый характер, а в противовес блоку агрессивных держав начала формироваться антигитлеровская коалиция. Мы никогда не забудем, что победа во Второй мировой войне и спасение народов Европы от порабощения и уничтожения были достигнуты благодаря беспрецедентному мужеству и самоотверженности фронтовиков, партизан, участников антифашистского сопротивления и подпольного движения, тружеников тыла, благодаря единству всех народов Советского Союза. Это наша общая победа. Чтим память миллионов людей разных национальностей и вероисповеданий, отдавших свои жизни во имя торжества свободы и справедливости.Однако сегодня мы наблюдаем циничное стремление предать забвению уроки этой страшной войны, дать искаженные нравственные и правовые оценки ее итогов, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала. Последовательно и решительно выступаем против любых попыток ревизии событий и итогов Второй мировой войны, обеления нацизма и его пособников, оправдания их чудовищных преступлений. Осуждаем героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС». Считаем это открытым глумлением над миллионами павших на полях сражений против нацизма и фашизма, зверски замученных нацистами в тюрьмах, сожженных и задушенных в концентрационных лагерях.Недопустимо создавать питательную почву для тех, кто пытается насаждать новые человеконенавистнические экстремистские идеологии. Глубоко убеждены, что на подобные явления нельзя закрывать глаза в угоду конъюнктурным интересам, с ними необходимо решительно бороться. В этом контексте отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками. Развернутая рядом стран на пространстве ОБСЕ борьба с мемориалами воинов-освободителей неприемлема ни с моральной, ни с научно-исторической точек зрения.Спустя восемь десятилетий с того скорбного дня вновь призываем к осмыслению уроков этого трагического периода истории нашей цивилизации. Выступаем за возрождение подлинного взаимодействия и взаимопонимания между странами и народами на основе равноправия, взаимоуважения и общечеловеческих демократических ценностей. Сегодня от мирового сообщества зависит, не окажется ли мир вновь у опасной черты.