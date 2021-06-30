МИД опубликовал доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах

"Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя", – отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В МИД убеждены, что западные страны безосновательно возложили на себя функции "глобального квазисудьи" в отношении ситуаций с правами человека в других странах. И при этом закрывают глаза на собственные проблемы – от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях.
"Доклад МИД Беларуси привлекает внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций к этим тревожным сигналам. Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных "партнеров". Мы выступаем за разумный и объективный подход государств к сотрудничеству по всем вопросам, включая права человека", – подчеркнул в МИД.
Доклад касается 21 государства, включая ряд стран Европейского союза, США, Великобританию и Канаду, которых в МИД называют наиболее активными "адвокатами" экономических санкций и иных ограничительных мер.
"Документ не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада. В нем приводятся резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам", – пояснили в МИД.
Отраженных в докладе сюжетов достаточно, чтобы заметить всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах на фоне постоянных нарушений прав человека и свобод своих граждан, попрания норм международного права и международных обязательств, убеждены в МИД. "Это другое!" – любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи "Скотный двор" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие", – отметили в МИД.
Ниже приведены отдельные примеры резонансных случаев нарушения прав человека из доклада МИД по ситуации в некоторых странах.
СШАВоенная тюрьма США в Гуантанамо – в январе 2021 года исполнилось 19 лет ее существования. За это время через нее прошли 780 заключенных. Доказана вина лишь восьми из них. Девять арестованных умерли в стенах учреждения.
"Система уголовного правосудия США изобилует расовой дискриминацией на всех этапах – от полицейской службы и арестов до освобождения под залог, вынесения приговора и лишения свободы", – отмечается в докладе.
В настоящее время в Соединенных Штатах заключены в тюрьмы более 2 млн человек, которые составляют 22% заключенных в мире, а 60% – это представители расовых и этнических меньшинств.
Упоминается в докладе МИД случай с Джорджем Флойдом и последовавшие за этим массовые протесты. "25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе, подвергнут пыткам и казнен во внесудебном порядке сотрудниками Департамента полиции Миннеаполиса, которые удерживали и душили его, держа его на земле и стоя коленом у него на шее в течение почти девяти минут", – напомнили в МИД.
Указывается также, что 3 марта 2020 года Бреонна Тейлор, 26-летняя афроамериканка, работавшая техником скорой медицинской помощи, была застрелена в собственном доме сотрудниками департамента полиции Луисвилля.
Фотокорреспондент NBC News Эд Оу в группе 20 журналистов освещал демонстрации в Миннеаполисе 30 мая 2020 года. "Когда они стояли в стороне от протестующих, полиция применила против журналистов слезоточивый газ, перцовые баллончики и гранаты со слезоточивым газом, а затем оттеснила их с помощью дубинок", – отметили в докладе МИД.
Известен общественности также случай с 35-летней Эшли Бэббит, которая была одной из пяти человек, погибших в результате вторжения в Капитолий толпы сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. Минюст США отказался возбуждать уголовное дело против сотрудника полиции, застрелившего женщину. Офицер выстрелил в нее, когда она пыталась пролезть через разбитое стеклянное окно двери в вестибюль, забаррикадированный изнутри мебелью. Бэббит получила ранение в левое плечо и упала на пол. Ее доставили в госпиталь имени Дж. Вашингтона, где она скончалась.
"По состоянию на 11 июня 2021 года количество задержанных участников штурма Капитолия уже достигло 500. Полиция и спецслужбы активно передают в суды дела о так называемых врагах народа. Слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которые с ходу объявили события 6 января в Вашингтоне национальной угрозой и всех участников – "врагами американского государства" и "внутренними террористами", показывают политическую мотивировку преследования участников акции протеста", – отмечается в докладе МИД.
ВеликобританияВ Бристоле в марте 2020 года кочевники (Travellers) и люди, живущие в домах на колесах, разбили лагерь в знак протеста против законопроекта "О полиции, преступности, приговорах и судах", который, по их мнению, криминализирует кочевой образ жизни. Присоединившиеся к протесту люди выступали в защиту прав кочевников и рома. Лагерь был разгромлен полицией, рвавшей плакаты и палатки, участники мирной демонстрации жестоко разогнаны с применением собак, лошадей и беспилотных летательных аппаратов", – отмечается в докладе.
Описывается нарушение прав человека в ходе демонстрации против локдауна в связи с COVID-19 на Трафальгарской площади в Лондоне. Полиция ограничивала свободу деятельности СМИ, заявляя, что представители прессы являются частью протеста, который не разрешен, игнорировали аккредитационные карточки фотографов. Общество редакторов заявило, что полиция проявила вызывающее тревогу неуважение к принципам свободы СМИ. В ходе акции были арестованы 190 демонстрантов.
ПольшаДоклад МИД содержит информацию о манифестациях, которые проходили в Варшаве в этом году в рамках кампании "Забастовка женщин", ведущейся против ограничения практики абортов. Например, в январе ряд центральных улиц был заблокирован. Для подавления беспорядков сотрудники полиции использовали газ и физическую силу. В феврале на акции "Молчание – не согласие" с участием около 80 человек активисты заблокировали движение на оживленном перекрестке Варшавы. Состоялись столкновения с сотрудниками полиции, пытавшимися оттеснять протестующих на тротуар. Одна из активисток М.Домбровска была задержана и доставлена в полицейский участок.
"31 мая 2021 года Януш Недзвецки, польский журналист, гражданский активист и правозащитник был задержан с применением силы по надуманному обвинению в шпионаже. К журналисту не пускают родственников и адвокатов. Близкие подозревают, что Януша пытают, чтобы выбить признательные показания и оговорить себя. Официальная формулировка польского следствия "устанавливал контакты" на деле означает обычный запрос на интервью и комментарий. Янушу Недзвецкому грозит до 10 лет тюрьмы", – говорится в докладе МИД.
"Повсеместное насаждение выкроенных по лекалам коллективного Запада демократий и однобокие трактовки международных правозащитных положений служат удовлетворению политических и экономических амбиций правящих на Западе элит, но они разрушительны для международных отношений и устойчивого развития государств", – подчеркнули в МИД.