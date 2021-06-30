МИД опубликовал доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах

США

Великобритания

Польша

отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.В МИД убеждены, что западные страны безосновательно возложили на себя функции "глобального квазисудьи" в отношении ситуаций с правами человека в других странах. И при этом закрывают глаза на собственные проблемы – от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях.– подчеркнул в МИД.Доклад касается 21 государства, включая ряд стран Европейского союза, США, Великобританию и Канаду, которых в МИД называют наиболее активными "адвокатами" экономических санкций и иных ограничительных мер.– пояснили в МИД.Отраженных в докладе сюжетов достаточно, чтобы заметить всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах на фоне постоянных нарушений прав человека и свобод своих граждан, попрания норм международного права и международных обязательств, убеждены в МИД.– отметили в МИД.Ниже приведены отдельные примеры резонансных случаев нарушения прав человека из доклада МИД по ситуации в некоторых странах.Военная тюрьма США в Гуантанамо – в январе 2021 года исполнилось 19 лет ее существования. За это время через нее прошли 780 заключенных. Доказана вина лишь восьми из них. Девять арестованных умерли в стенах учреждения.отмечается в докладе.В настоящее время в Соединенных Штатах заключены в тюрьмы более 2 млн человек, которые составляют 22% заключенных в мире, а 60% – это представители расовых и этнических меньшинств.Упоминается в докладе МИД случай с Джорджем Флойдом и последовавшие за этим массовые протесты.– напомнили в МИД.Указывается также, что 3 марта 2020 года Бреонна Тейлор, 26-летняя афроамериканка, работавшая техником скорой медицинской помощи, была застрелена в собственном доме сотрудниками департамента полиции Луисвилля.Фотокорреспондент NBC News Эд Оу в группе 20 журналистов освещал демонстрации в Миннеаполисе 30 мая 2020 года. "Когда они стояли в стороне от протестующих, полиция применила против журналистов слезоточивый газ, перцовые баллончики и гранаты со слезоточивым газом, а затем оттеснила их с помощью дубинок", – отметили в докладе МИД.Известен общественности также случай с 35-летней Эшли Бэббит, которая была одной из пяти человек, погибших в результате вторжения в Капитолий толпы сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. Минюст США отказался возбуждать уголовное дело против сотрудника полиции, застрелившего женщину. Офицер выстрелил в нее, когда она пыталась пролезть через разбитое стеклянное окно двери в вестибюль, забаррикадированный изнутри мебелью. Бэббит получила ранение в левое плечо и упала на пол. Ее доставили в госпиталь имени Дж. Вашингтона, где она скончалась.– отмечается в докладе МИД.В Бристоле в марте 2020 года кочевники (Travellers) и люди, живущие в домах на колесах, разбили лагерь в знак протеста против законопроекта– отмечается в докладе.Описывается нарушение прав человека в ходе демонстрации против локдауна в связи с COVID-19 на Трафальгарской площади в Лондоне. Полиция ограничивала свободу деятельности СМИ, заявляя, что представители прессы являются частью протеста, который не разрешен, игнорировали аккредитационные карточки фотографов. Общество редакторов заявило, что полиция проявила вызывающее тревогу неуважение к принципам свободы СМИ. В ходе акции были арестованы 190 демонстрантов.Доклад МИД содержит информацию о манифестациях, которые проходили в Варшаве в этом году в рамках кампании "Забастовка женщин", ведущейся против ограничения практики абортов. Например, в январе ряд центральных улиц был заблокирован. Для подавления беспорядков сотрудники полиции использовали газ и физическую силу. В феврале на акции "Молчание – не согласие" с участием около 80 человек активисты заблокировали движение на оживленном перекрестке Варшавы. Состоялись столкновения с сотрудниками полиции, пытавшимися оттеснять протестующих на тротуар. Одна из активисток М.Домбровска была задержана и доставлена в полицейский участок.– говорится в докладе МИД.– подчеркнули в МИД.