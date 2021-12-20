МИД: официальный Вильнюс считает, что неудобные для них нормы международного права можно не выполнять

В министерстве обратили внимание: «То, что официальный Вильнюс избирательно трактует нормы международного права и искренне считает, что неудобные для них нормы можно не выполнять, – уже ни для кого не секрет, особенно после драмы с мигрантами. Но в данном случае речь идет о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это все в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии?»

отметили в МИД.В министерстве подчеркнули:добавили в ведомстве.Как подчеркнули в МИД,перечислили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что эта затея также прямым образом угрожает продовольственной безопасности ряда стран мира – импортеров белорусского калия, спровоцирует нестабильность, неурожай, рост цен, усугубит проблему голода.– говорится в заявлении.– заключили в МИД.