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В МИД объяснили, как белорусам пользоваться транзитом через Москву

Белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево, рассказали в МИД Беларуси.

 Для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Республику Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов. Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала, — сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Спикер отметил, что сейчас продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из ГОА и Шри-Ланки.

 Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину, — пояснил Анатолий Глаз.

В МИД также подчеркнули, что к разрешению сложных ситуаций должны присоединиться все ответственные, включая туристических операторов и авиаперевозчиков.

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