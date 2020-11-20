Это произошло в рамках переговоров в формате видеосвязи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Павла Утюпина с заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе возможные сроки и формат проведения Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Опубликовано:
402
МИД: обсуждены сроки и формат проведения Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter