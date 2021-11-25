МИД о заявленной помощи беженцам от ЕС: ни одного платежа от Европы пока не поступило

Анатолий Глаз отметил, что было много вопросов по заявлению высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в минувший вторник.–отметил он.Поднималась и тема отмененных рейсов из Ирака. По словам Анатолия Глаза, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот, оказывается содействие, в том числе в оформлении документов.– рассказал Анатолий Глаз.С первых дней активно ведется взаимодействие с профильными организациями системы ООН. Но пока, по словам Анатолия Глаза, приезжают на границу чаще всего секретариаты, которые не могут принимать управленческие решения и ограничены в возможностях.– подчеркнул Анатолий Глаз.Пресс-секретарь МИД отметил, что Беларусь открыта для всех в вопросе освещения ситуации.добавил пресс-секретарь МИД.