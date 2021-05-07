МИД – о мероприятиях по случаю Дня Победы

Святой праздник – День Победы – традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами. Дань памяти и уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений нашей страны, проинформировали в пресс-службе МИД.
Дипломаты в Австрии, Армении, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, США, Швеции и в ряде других стран возлагают в преддверии или непосредственно 9 Мая венки к памятникам, мемориалам и монументам Победы, проводят работы по благоустройству воинских захоронений советских воинов, поздравляют ветеранов с праздником.
Сотрудники Министерства иностранных дел проведали и поздравили почетного ветерана Московского района Минска, дважды кавалера ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени Тихона Иосифовича Ветрова. От имени руководства и коллектива МИД Тихону Иосифовичу были переданы самые искренние слова благодарности за подаренную Победу, пожелания крепкого здоровья и бодрости духа, а также приятные сюрпризы к знаковому для всего нашего народа дню.
В преддверии 9 Мая рядом загранучреждений Беларуси организованы в соцсетях тематические акции, в том числе при участии представителей белорусской диаспоры.
Посольством Беларуси в Италии запущена серия публикаций в Facebook о подвиге белорусского народа в годы войны. Совместно с Посольством России организован 6 июня открытый онлайн-урок, посвященный дню Великой Победы.
Культурно-просветительское объединение белорусов в Иордании при поддержке Посольства Беларуси в Сирии продолжает начатую еще в 2020 году работу по наполнению тематической страницы в Facebook “І сцерці памяць час ніколі не павінен: чытаем па-беларуску”. Белорусам, постоянно проживающим за рубежом, было предложено записать видео-прочтения стихотворений на военную тематику на белорусском языке. В акции в этом году уже приняли участие наши соотечественники из Иордании, Латвии, Ливии, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и ряда других стран.
Постоянные представительства Беларуси, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили единство и незыблемость подходов к этому Дню в совместном заявлении. «Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания. Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, ее причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений», – говорится в нем.
Фотоматериалы доступны на сайтах белорусских посольств и аккаунтах в соцсетях.
Опубликовано:
124
МИД – о мероприятиях по случаю Дня Победы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: