МИД – о мероприятиях по случаю Дня Победы

Дипломаты в Австрии, Армении, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, США, Швеции и в ряде других стран возлагают в преддверии или непосредственно 9 Мая венки к памятникам, мемориалам и монументам Победы, проводят работы по благоустройству воинских захоронений советских воинов, поздравляют ветеранов с праздником.Сотрудники Министерства иностранных дел проведали и поздравили почетного ветерана Московского района Минска, дважды кавалера ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени Тихона Иосифовича Ветрова. От имени руководства и коллектива МИД Тихону Иосифовичу были переданы самые искренние слова благодарности за подаренную Победу, пожелания крепкого здоровья и бодрости духа, а также приятные сюрпризы к знаковому для всего нашего народа дню.В преддверии 9 Мая рядом загранучреждений Беларуси организованы в соцсетях тематические акции, в том числе при участии представителей белорусской диаспоры.Посольством Беларуси в Италии запущена серия публикаций в Facebook о подвиге белорусского народа в годы войны. Совместно с Посольством России организован 6 июня открытый онлайн-урок, посвященный дню Великой Победы.Культурно-просветительское объединение белорусов в Иордании при поддержке Посольства Беларуси в Сирии продолжает начатую еще в 2020 году работу по наполнению тематической страницы в Facebook “І сцерці памяць час ніколі не павінен: чытаем па-беларуску”. Белорусам, постоянно проживающим за рубежом, было предложено записать видео-прочтения стихотворений на военную тематику на белорусском языке. В акции в этом году уже приняли участие наши соотечественники из Иордании, Латвии, Ливии, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и ряда других стран.Постоянные представительства Беларуси, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили единство и незыблемость подходов к этому Дню в совместном заявлении., – говорится в нем.Фотоматериалы доступны на сайтах белорусских посольств и аккаунтах в соцсетях.