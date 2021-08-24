МИД о гуманитарном конвое из Польши для беженцев: Варшава пытается выдавать желаемое за действительное

– сказал Анатолий Глаз.По его словам, МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу отправил некий конвой.– обратили внимание в министерстве.Максимально же человечное отношение ко всем этим людям с белорусской стороны (хотя бы после многочисленных примеров безвозмездного оказания той же медицинской помощи пострадавшим на других участках границы) и так очевидно, заявили в МИД.– подчеркнул пресс-секретарь.В МИД отметили, что Беларусь не создает и не будет создавать пограничных проблем.– подытожили во внешнеполитическом ведомстве.