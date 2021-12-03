МИД: на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры

Отмечается, что новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы.– говорится в сообщении.– отметили в МИД.