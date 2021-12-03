МИД: на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры

Об этом сообщили sb.by в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Отмечается, что новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы.
"Наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" – и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" – абсолютно несостоятельны. Очевидно, что в подрыве безопасности и миграционном кризисе виновата не Беларусь, а как раз западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах – источниках миграции. Причем основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу отнюдь не через Беларусь. И наши западные партнеры это прекрасно знают, но предпочитают не слушать и не слышать никаких аргументов. Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций не исключение", – говорится в сообщении.
"Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями. Единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент", – отметили в МИД.