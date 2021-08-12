МИД Литвы заявил, что похищение хакерами документов ведомства было «атакой недружественных стран»

Власти Литвы оценили похищение хакерами документов министерства иностранных дел республики как «атаку недружественных стран». С таким заявлением выступил литовский МИД, пишет ТАСС.
«Оцениваем произошедшее как атаку недружественных стран. Появившуюся в общественном пространстве информацию комментировать не можем, так как подтвердить ее достоверность нельзя», – сообщили в ведомстве.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию с кибератакой на МИД страны следующим образом: «Ведется расследование, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Есть определенные признаки, которые указывают, что произошла утечка некоторой секретной информации». Он также подчеркнул, что утечка вышеупомянутой информации может нанести большой урон прежде всего в отношении союзников Литвы.
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