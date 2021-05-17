Внешнеполитическое ведомство нашей страны к 80-летию начала Великой Отечественной войны запускает проект в социальных сетях, проинформировали в МИД.
«Мы предлагаем посмотреть на Брестскую крепость и историю ее обороны не только через призму сухих фактов и статистики, а увидеть судьбы обычных людей, личности со своими радостями и горестями, – отметили в ведомстве. – С сегодняшнего дня и до 22 июня мы будем делиться отрывками из личных писем военнослужащих крепости и членов их семей, написанных ими буквально за несколько недель до начала этой страшной войны».
В министерстве предлагают «сфокусироваться в этой серии постов на тех, кто потерял в огне истории свою жизнь». «Если вы захотите поддержать нас и поделиться отрывками из писем своих родных и близких, написанных ими до или во время войны, пожалуйста, размещайте информацию с хештегом #ВОВ80», – проинформировали в пресс-службе МИД.
Опубликовано:
594
МИД к 80-летию начала Великой Отечественной войны запускает проект в социальных сетях
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter