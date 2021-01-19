МИД готов опубликовать аудиозапись, демонстрирующую мошеннические цели Игоря Макара

Министерство иностранных дел Беларуси готово придать гласности аудиозапись, которая «недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели» Игоря Макара. Об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте МИД, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Комментируя информацию о том, что распространяющий якобы изобличительные сведения о белорусских правоохранителях Игорь Макар обращался в одно из белорусских посольств, Анатолий Глаз сказал следующее:
– На самом деле этот индивид нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам.
Анатолий Глаз. Фото из архива БЕЛТА
Пресс-секретарь МИД добавил: «Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку».
«Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения. И дальше ждать, наверное, не имеет смысла, – отметил Анатолий Глаз. – У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы предать их гласности. При их прослушивании рекомендую вспомнить одну из цитат данного персонажа: «…я всегда был честен и порядочен».
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. «В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», – подытожил он.
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