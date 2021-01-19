МИД готов опубликовать аудиозапись, демонстрирующую мошеннические цели Игоря Макара

Анатолий Глаз. Фото из архива

БЕЛТА

Комментируя информацию о том, что распространяющий якобы изобличительные сведения о белорусских правоохранителях Игорь Макар обращался в одно из белорусских посольств, Анатолий Глаз сказал следующее:Пресс-секретарь МИД добавил:– отметил Анатолий Глаз. –Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии.подытожил он.