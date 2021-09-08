МИД: ЕС фактически прекратил обязательства по соглашению о реадмиссии с Беларусью еще в марте 2020 года

Европейский союз фактически прекратил свои обязательства по соглашению о реадмиссии с Беларусью еще в марте прошлого года. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
– Это не ситуация сегодняшнего дня. Это совершенно логичный, исключительно ответный шаг белорусской стороны, – отметил Анатолий Глаз.
О решении приостановить действие соглашения с Европейским союзом о реадмиссии в Беларуси предупреждали давно – после принятия в отношении страны очередного пакета санкций. В условиях сворачивания со стороны ЕС профильного сотрудничества и прекращения финансирования проектов в пограничной сфере Беларусь была вынуждена ответить соответствующим образом на санкционное давление. Сейчас происходит формализация ранее принятого решения, пояснили в МИД.
– В марте прошлого года Европейский союз приостановил финансирование важного проекта в сфере реадмиссии, чем, по сути, прекратил исполнение своих обязательств по указанному соглашению о реадмиссии. С апреля прошлого года мы предлагаем провести консультации по данной теме, и ответа нет до сих пор. В этих условиях, конечно, на определенном этапе мы также приняли решение приостановить исполнение обязательств по данному договору, – сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
По его словам, соглашение начало бы действовать с 2023 года. В документе определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.
– В настоящий момент, естественно, никаких осложнений на границе из-за этого не возникнет, – заметил Анатолий Глаз.
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия соглашения с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ подготовлен Правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси, пояснили в пресс-службе Главы государства.
Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.