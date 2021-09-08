МИД: ЕС фактически прекратил обязательства по соглашению о реадмиссии с Беларусью еще в марте 2020 года

отметил Анатолий Глаз.О решении приостановить действие соглашения с Европейским союзом о реадмиссии в Беларуси предупреждали давно – после принятия в отношении страны очередного пакета санкций. В условиях сворачивания со стороны ЕС профильного сотрудничества и прекращения финансирования проектов в пограничной сфере Беларусь была вынуждена ответить соответствующим образом на санкционное давление. Сейчас происходит формализация ранее принятого решения, пояснили в МИД.– сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.По его словам, соглашение начало бы действовать с 2023 года. В документе определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.заметил Анатолий Глаз.Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия соглашения с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ подготовлен Правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси, пояснили в пресс-службе Главы государства.Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.