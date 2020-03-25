МИД: более 4,3 тысячи белорусов была оказана помощь в возвращении на родину

Все заинтересованные государственные органы Беларуси, среди которых МИД, Минспорта, Минздрав, МВД и ГПК, вовлечены в работу по оказанию разнопланового содействия гражданам Беларуси в возвращении на родину. При активном участии «Белавиа» помощь в различных форматах оказана уже более 4300 гражданам Беларуси, которые попали в сложные ситуации за границей в связи с введением ограничительных мер из-за COVID-19, сообщается в аккаунте Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook.
Фото: архив БЕЛТА
По итогам тесной совместной работы с российскими коллегами, при активной роли посольства России в Беларуси сегодня более 60 граждан Беларуси смогли вылететь домой из Индии (штат Гоа и город Нью-Дели). Вечером ожидается их прибытие в Москву, откуда они направятся в Минск.
Также сегодня в Киев прибыла группа наших туристов из Шри-Ланки. Содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу будет оказано с использованием транспорта посольства Беларуси в Украине.
Из Португалии чартерным рейсом ОАО «Белавиа», организованным РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» совместно с Министерством спорта и туризма, направились в Беларусь еще 35 граждан нашей страны. Более 30 белорусов вылетели с острова Тенерифе (Испания). Их прибытие в Минск ожидается сегодня вечером. Еще 14 человек за сутки вылетели из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура. Завершена соответствующая работа и все белорусские граждане, имевшие желание, покинули Маврикий. Отдельные группы белорусов за прошедшие сутки также успешно вылетели на родину, покинув Таиланд и некоторые другие страны.
Сегодня в 22.00 запланирован очередной чартерный рейс ОАО «Белавиа» из аэропорта Внуково в Минск. Ожидается, что он доставит на родину около 100 граждан Беларуси.
«Определенные сложности все еще сохраняются с возвращением из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и других). Пока еще остаются до конца не согласованными дополнительные (кроме чартерного рейса) алгоритмы следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково. Но мы конструктивно работаем с российскими коллегами над данным вопросом и надеемся в ближайшие дни его окончательно урегулировать», — проинформировали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.
Дополнительно МИД обращает внимание на то, что с 27 марта по 17 апреля вводится режим чрезвычайного положения в ЮАР.
Министерство иностранных дел призывает отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе внешнеполитического ведомства.
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МИД: более 4,3 тысячи белорусов была оказана помощь в возвращении на родину
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