МИД: более 4,3 тысячи белорусов была оказана помощь в возвращении на родину

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БЕЛТА

По итогам тесной совместной работы с российскими коллегами, при активной роли посольства России в Беларуси сегодня более 60 граждан Беларуси смогли вылететь домой из Индии (штат Гоа и город Нью-Дели). Вечером ожидается их прибытие в Москву, откуда они направятся в Минск.Также сегодня в Киев прибыла группа наших туристов из Шри-Ланки. Содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу будет оказано с использованием транспорта посольства Беларуси в Украине.Из Португалии чартерным рейсом ОАО «Белавиа», организованным РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» совместно с Министерством спорта и туризма, направились в Беларусь еще 35 граждан нашей страны. Более 30 белорусов вылетели с острова Тенерифе (Испания). Их прибытие в Минск ожидается сегодня вечером. Еще 14 человек за сутки вылетели из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура. Завершена соответствующая работа и все белорусские граждане, имевшие желание, покинули Маврикий. Отдельные группы белорусов за прошедшие сутки также успешно вылетели на родину, покинув Таиланд и некоторые другие страны.Сегодня в 22.00 запланирован очередной чартерный рейс ОАО «Белавиа» из аэропорта Внуково в Минск. Ожидается, что он доставит на родину около 100 граждан Беларуси.— проинформировали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.Дополнительно МИД обращает внимание на то, что с 27 марта по 17 апреля вводится режим чрезвычайного положения в ЮАР.Министерство иностранных дел призывает отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе внешнеполитического ведомства.