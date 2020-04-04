МИД: благодаря помощи государственных органов более 6080 белорусов вернулись домой

согласно решению правительства Таиланда, с 4 по 6 апреля будет приостановлена работа международного аэропорта Бангкока Суварнабхуми;

сохраняется география регулярных рейсов ОАО "Белавиа" в европейский регион и Израиль;

белорусским авиаперевозчиком восстановлен рейс по маршруту Минск — Ереван — Минск на 10—11 апреля.

Вчера, 3 апреля, наши граждане различными маршрутами, в том числе в индивидуальном порядке, продолжили возвращаться в Беларусь из Германии, Индонезии, Южной Кореи, Перу, Польши, США, Уганды, Финляндии и некоторых других стран.В настоящее время посольствами Беларуси в Кении и Катаре совместно с диппредставительствами Австралии, Великобритании, Канады, России, США и ряда других государств предметно прорабатывается возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси.Во взаимодействии с российской стороной была продолжена реализация транзитной доставки транспортом посольства Беларуси наших граждан из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал для дальнейшего следования на родину. За прошлые сутки по данному коридору перевезено 11 белорусов.На финальной стадии согласования между всеми заинтересованными государственными органами находятся алгоритмы решения наиболее острых проблем, связанных с нахождением белорусских граждан в Индии (в том числе в штате Гоа), Шри-Ланке, Вьетнаме, Таиланде.Белорусские туристы продолжают покидать Индонезию в групповом и индивидуальном порядке с использованием маршрута через Амстердам. МИД рассчитывает, что в ближайшее время на родину таким образом сможет вернуться большинство желающих.Есть конкретные планы, реализуемые при активной роли посольства России в Беларуси, по вывозу еще одной группы белорусских туристов из Индии в ближайшие дни.Дополнительно МИД обращает внимание на то, что:Внешнеполитическое ведомство призывает отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.