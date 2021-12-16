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  2. МИД: благодарим братский Азербайджан за бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене

МИД: благодарим братский Азербайджан за бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене

В Министерстве иностранных дел Беларуси выразили благодарность Азербайджану за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Подробности сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.


По итогам саммита «Восточного партнерства» была принята декларация, 11-й пункт которой посвящен Беларуси. Азербайджан не присоединился к этому пункту, касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси. Информационное агентство Trend.az обратилось в МИД нашей страны с вопросом, как оценивается этот шаг Азербайджана в республике.

В МИД напомнили, что Беларусь со странами –участницами «Восточного партнерства» связывают «прежде всего общая история, близкая дружба наших народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС».

«Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии», – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули: «Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права».
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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