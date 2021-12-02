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МИД Беларуси выразил протест в связи с задержанием Владимира Базанова

Министерство иностранных дел Беларуси выразило протест в связи с задержанием чешской полицией председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".


В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. Белорусская сторона выразила решительный протест в адрес официальной Праги в связи с задержанием Владимира Базанова.

Председатель Белорусской федерации футбола вернулся в Беларусь. Как удалось установить, задержание и аннулирование визы Владимиру Базанову было совершено по искусственным причинам и наделало много шума в преддверии отборочного матча женских сборных Чехии и Беларуси.

МИД Беларуси потребовал от чешской стороны соответствующих разъяснений.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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