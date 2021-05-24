МИД Беларуси прокомментировал реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair

, в частности, отметил:продолжил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.По его словам, на этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур.обратил внимание Анатолий Глаз.подчеркнул официальный представитель белорусского Министерства иностранных дел.