МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта

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БЕЛТА

, – отметили во внешнеполитическом ведомстве.Главное сегодня – как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе, заявили в МИД.