Беларусь глубоко обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси в связи с обострением ситуации в зоне конфликта.
Фото: архив БЕЛТА
"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров – Азербайджан и Армению – прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Главное сегодня – как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе, заявили в МИД.
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МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта
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