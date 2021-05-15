Внешнеполитическое ведомство нашей страны призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
«С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта. Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии», – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел.
Он отметил, что Беларусь всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях. «Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, также как и отстаивание своих интересов, должна осуществляться в рамках международно-правового поля», – подчеркнул Анатолий Глаз.
«Рассчитываем, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации», – дополнил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД.
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МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния
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