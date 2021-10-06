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  2. МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или "известным белорусским экстремистам"

МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или "известным белорусским экстремистам"

Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос РИА Новости о том, будет ли страна принимать анонсированную заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем гуманитарную помощь для мигрантов. Об этом сообщают на сайте МИД Беларуси.


"Подобные заявления – это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей. Более того, в очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету. Поэтому тем более печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны. А гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению. Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации. Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам, которых укрывает польская сторона", – пояснил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.  

В МИД добавили, что абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцев избивают до полусмерти, незаконно выдавливают и не щадят уже даже детей-инвалидов. В которой вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз таки о помощи беженцам, застрявшим на границе. 

"Благо, что общество все это прекрасно понимает и видит", – отмечено в сообщении ведомства. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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