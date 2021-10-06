МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или "известным белорусским экстремистам"

– пояснил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.В МИД добавили, что абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцев избивают до полусмерти, незаконно выдавливают и не щадят уже даже детей-инвалидов. В которой вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз таки о помощи беженцам, застрявшим на границе.– отмечено в сообщении ведомства.