МИД Беларуси поддержал заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений

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, – подчеркнули в МИД.Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз напомнил, что наша страна первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, и в конце ноября 2021 года исполнилось 25 лет со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с нашей территории.– добавили в ведомстве.