МИД Беларуси поддержал заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений

Мы приветствуем и всецело поддерживаем заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
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– Государства ядерной «пятерки», по сути, пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьезных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт. И здесь нельзя не оценить масштабную работу, проведенную нашими российскими коллегами как инициаторами этого документа, – подчеркнули в МИД. – Поэтому мы приветствуем и всецело поддерживаем данное заявление. В том числе и заложенный в нем призыв к конструктивному диалогу и совместной работе по снижению военной конфронтации, повышению взаимного доверия и предотвращению гонки вооружений в целях создания благоприятной атмосферы для достижения прогресса в сфере разоружения и в конечном итоге – построения мира, свободного от ядерного оружия.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз напомнил, что наша страна первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, и в конце ноября 2021 года исполнилось 25 лет со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с нашей территории.
– Рассчитываем, что совместные усилия лидеров стран ядерной «пятерки», наряду с продлением в феврале 2021 года российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности, разоружения и нераспространения, будут содействовать успеху Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая, надеемся, состоится в этом году, – добавили в ведомстве.