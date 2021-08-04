МИД Беларуси о ситуации с мигрантами: попытки представить это как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны

В ходе мероприятия с участием заместителя Председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Романа Подлинева до иностранных дипломатов была доведена объективная и документально-подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе.Обращено внимание на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами, в числе которых блокировка финансирования Соглашения с ЕС о реадмиссии, инициативный разрыв соответствующих двусторонних межведомственных связей и контактов. Акцентирован факт отсутствия реакции со стороны европейских структур на ранее направлявшиеся предложения белорусской стороны по обсуждению миграционных вопросов.Действия литовской стороны по корректировке национального законодательства в данной области и издание приказа Министра внутренних дел, санкционирующего применение силы в отношении просителей убежища, привели к текущим трагическим последствиям. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека.Попытки литовской стороны представить это как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны.Подчеркнута полная прозрачность белорусской стороны по данной теме.Подтверждена готовность Беларуси на совместное решение всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия. Белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС.Выражена надежда, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемых под контролем литовских властей. Белорусская сторона также рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека.