МИД Беларуси о ноте Литвы: нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз прокомментировал полученную ноту от МИД Литвы относительно начала работы БелАЭС. Его заявление опубликовано на официальном сайте белорусского МИД.
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Анатолий Глаз сказал, что «литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ. Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан».
По мнению пресс-секретаря МИД, «нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям».
Что касается ноты Литвы касательно запуска БелАЭС, Анатолий Глаз отметил: «Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов». Он также добавил, что «работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС. Литовский регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию».
«Мы не самоуспокаиваемся, но по факту на сегодняшний день БелАЭС – единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам», – уточнил пресс-секретарь МИД.
Анатолий Глаз подчеркнул, что, понимая ответственность перед своим народом и народами соседних стран, Беларусь проводит все процедуры касательно БелАЭС открыто и транспарентно. «К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами», – сказал он.
Также пресс-секретарь МИД дополнил, что «наши профессионалы-энергетики понимают всю серьезность таких тем и не скатываются до аргументов уровня «все дураки, кроме нас». Диалог по поводу известных сложностей с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в ходе вывода из эксплуатации Литвой Игналинской АЭС ведется на экспертном уровне, уважительно и заинтересованно».
«Еще раз подчеркну, безопасность ядерного объекта – крайне серьезный вопрос. Не стоит превращать его в фарс», – подытожил Анатолий Глаз.
Фото: БЕЛТА
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