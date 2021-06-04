МИД Беларуси напомнил назначенному послу США об отсутствии у нее официального статуса

Журналисты поинтересовались, как в МИД относятся к заявлению представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что посол США в Беларуси Джули Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан за пределами страны. Это заявление было сделано после того, как Беларусь вчера объявила о принятии ответных мер на санкции США.– заявил в ответ Анатолий Глаз.Он напомнил, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Венской конвенции, глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.подчеркнул пресс-секретарь МИД.